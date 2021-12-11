Більшість пацієнтів зі штамом «Омікрон» у США були вакциновані

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Коронавірус у світі активно поширюється та мутує. У США виявили 43 випадки зараження штамом «Омікрон».

З них 34 особи отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань США.

Зазначається, що 14 людей, які підхопили «Омікрон», отримали третю дозу вакцини, хоча в п’яти випадках зараження відбулися менше ніж через 14 днів після додаткового щеплення.

Варіант коронавірусу Омікрон виявили під час тестувань у 22 штатах після перших зареєстрованих випадків наприкінці листопада у Південній Африці.

Перший випадок зараження «Омікроном» в США зареєстрували 30 листопада в особи, яка пройшла повний курс вакцинації. Пацієнт повернувся з Південно-Африканської Республіки 22 листопада.

26 листопада вчені-вірусологи заявили про поширення у Південній Африці нового штаму COVID-19 — B.1.1.529. Всесвітня організація охорони здоров’я провела екстрене обговорення і позначила штам B.1.1.529 як варіант, що викликає побоювання.

Це максимальний ступінь небезпеки: такі варіанти несуть зміни, які можуть сприяти більшій заразності або тяжчому перебігу хвороби.

«Омікрон» має величезну кількість мутацій в білках, набагато більше, ніж усі попередні штами, зокрема «Дельта». В одному гені S-білка виявлено 32 мутації. Деякі з них вже відомі вірусологам за раніше дослідженими штамами, проте нові комбінації викликають побоювання.

Нагадаємо, дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди.

Новий штам міг вперше виникнути в людини, інфікованої обома патогенами. Вчені припустили, що «Омікрон» може легко передаватися, викликаючи лише легке або безсимптомне захворювання.