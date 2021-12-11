Понад 2 млн доз вакцини CoronaVac прибуде в Україну. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, зокрема щеплення можна отримати препаратом CoronaVac. У країну доставлять ще майже 2,5 млн доз цієї вакцини.

Масштабна партія китайського препарату має прибути в неділю, 12 грудня. Про це повідомили у фармацевтичній компанії «Лекхім», яка займається постачанням вакцини.

Орієнтовний час прибуття 12.00 — 2 млн доз, 19.20 — 447 тис. доз, — йдеться в повідомленні.

Постачання вакцини відбудуться в рамках додаткової угоди між виробником вакцини Sinovac та компанією «Лекхім».

Ця вакцина виготовлена ​​за технологією, якою вже понад 70 років. Йдеться про інактивовану вакцину, що містить у своєму складі неактивний, «убитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Варто зазначити, що більшість європейських країн визнає лише чотири вакцини, схвалені Європейським медичним агентством (ЕМА) — це AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson.

За даними МОЗ, повний курс вакцинації від COVID-19 пройшло понад 12 млн українців або 39,4% дорослого населення країни.

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. У «червоній» зоні карантину перебувають 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

Всі інші регіони віднесені до «жовтої» та «помаранчевих» зон. 7 грудня Київ залишив «червону» зону карантину.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 10 грудня, підхопили 10 тис. 133 українці, серед них 991 дитина та 199 медпрацівників. У лікарні потрапили 2 тис. 307 осіб, від ускладнень хвороби померли 446 українців.

Також за минулу добу 168 тис. 359 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 55 тис. 798 осіб, повністю імунізовані — 112 тис. 561 людина.