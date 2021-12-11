Будівлю КМДА підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора. Фото: pravda.com.ua

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У Києві будівлю Київської міської державної адміністрації (КМДА) підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора.

Така акція пройшла на честь Міжнародного дня прав людини, який відзначають 10 грудня. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Ініціаторами стали організації Amnesty International та KyivPride. Мета акції — привернути увагу громадськості та влади до важливості належної реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії.

Директорка української Amnesty International Оксана Покальчук зазначила, що в Україні ні законодавча база, ні правоохоронні органи не можуть забезпечити належного захисту ЛГБТ.

Київ, підтримавши нашу спільну боротьбу за безпечне місто для всіх, може стати прикладом інших міст України. Ми закликаємо розпочати системні зміни на рівні міста для підвищення рівня безпеки для всіх без винятку, — сказала вона.

Також директор громадської організації KyivPride Ленні Емсон наголосив, що злочини на ґрунті нетерпимості повинні розслідуватися належним чином.

Наша акція покликана привернути увагу до цієї масштабної проблеми, щоби покласти край систематичному залякуванню, цькуванню та насиллю, — розповів він.



Нагадаємо, в Україні суд вперше призначив реальне покарання за гомофобний напад. 25-річний львів’янин, який влітку напав на двох людей, отримав чотири роки та один місяць ув’язнення.