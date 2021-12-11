Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ-флага. Фото: pravda.com.ua

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В Киеве здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) подсветили цветами ЛГБТ-флага.

Такая акция прошла в честь Международного дня прав человека, который отмечают 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Инициаторами стали организации Amnesty International и KyivPride. Цель акции — привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии.

Директор украинского Amnesty International Оксана Покальчук отметила, что в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТ.

Киев, поддержав нашу общую борьбу за безопасный город для всех, может послужить примером других городов Украины. Мы призываем начать системные изменения на уровне города для повышения уровня безопасности для всех без исключения, — сказала она.

Также директор общественной организации KyivPride Ленни Эмсон подчеркнул, что преступления на почве нетерпимости должны расследоваться должным образом.

Наша акция призвана привлечь внимание к этой масштабной проблеме, чтобы положить конец систематическому запугиванию, травле и насилию, — рассказал он.



Напомним, в Украине суд впервые назначил реальное наказание за гомофобное нападение. 25-летний львовянин, который летом напал на двоих человек, получил четыре года и один месяц заключения.