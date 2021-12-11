Больше 2 млн доз вакцины CoronaVac прибудет в Украину. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, в частности прививку можно сделать препаратом CoronaVac. В страну доставят еще около 2,5 млн доз этой вакцины.

Масштабная партия китайского препарата должна прибыть в воскресенье 12 декабря. Об этом сообщили в фармацевтической компании «Лекхим», занимающейся поставкой вакцины.

Ориентировочное время прибытия 12.00 — 2 млн доз, 19.20 — 447 тыс. доз, — говорится в сообщении.

Поставки вакцины состоятся в рамках дополнительного соглашения между производителем Sinovac и компанией «Лекхим».

Эта вакцина изготовлена ​​по технологии, которой более 70 лет. Речь идет об инактивированной вакцине, содержащей в своем составе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Стоит отметить, что большинство европейских стран признает только четыре вакцины, одобренные Европейским медицинским агентством (ЭМА) — это AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

По данным Минздрава, полный курс вакцинации от СOVID-19 прошло больше 12 млн украинцев или 39,4% взрослого населения страны.

В Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну разделили на зоны. В «красной» зоне карантина находятся 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Все остальные регионы отнесены к «желтой» и «оранжевой» зоне. 7 декабря Киев покинул «красную» зону карантина.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 декабря, подхватили 10 тыс. 133 украинца, в том числе 991 ребенок и 199 медработников. В больницы попали 2 тыс. 307 человек, от осложнений болезни умерли 446 украинцев.

Также за минувшие сутки 168 тыс. 359 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 55 тыс. 798 украинцев, полностью иммунизированы — 112 тыс. 561 человек.