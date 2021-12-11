Автобус з пасажирами врізався в фуру на Львівщині, семеро постраждалих. Фото: ua.news

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В результаті ДТП у Львівській області постраждало семеро людей. Поблизу села Верчани Стрийського району автобус із пасажирами врізався у фуру, яка злетіла у кювет.

Інцидент трапився в п’ятницю, 10 грудня, о 21.30. Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За попередніми даними, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням, через що фура злетіла в кювет.

Напівпричіп фури ж залишився посеред дороги. У нього врізався автобус Mercedes, в салоні якого були пасажири.

Водій та шість пасажирів автобусу звернулися за медичною допомогою, двох із потерпілих госпіталізували. Інших пасажирів відпустили додому.

Нагадаємо, що ДТП на Тернопільщині забрала життя двох людей — вони померли в лікарні від отриманих травм. З’ясувалося, що один з автобусів був перероблений із вантажівки. Трагедія трапилася 8 грудня о 17.00 на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Лозова.