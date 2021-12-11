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Ракурс
Заместитель главы МВД устроил разборки на блокпосте по дороге в ООС

Заместитель главы МВД устроил разборки на блокпосте по дороге в ООС (ВИДЕО)

11 дек 2021, 12:46
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Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на блокпосте в Краматорске Донецкой области.

Чиновнику не понравилась просьба показать документы. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Авто замминистра МВД не остановилось на блокпосте на въезде в область по требованию полицейских.

Гогилашвили остановил машину чуть дальше и начал скандалить с полицейскими. Он начал угрожать правоохранителям, оскорблять их и лезть в драку.

Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь… Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет… Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Вы что не видите кто я? Я не должен тратить время, доказывая, кто я, — объяснил свою позицию замминистра.


Напомним, Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Жена Гогилашвили — Мария Левченко — является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Источник: Ракурс


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