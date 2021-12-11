Заместитель главы МВД устроил разборки на блокпосте по дороге в ООС

https://racurs.ua/n164274-zamestitel-glavy-mvd-ustroil-razborki-na-blokposte-po-doroge-v-oos-video.html

Ракурс

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на блокпосте в Краматорске Донецкой области.

Чиновнику не понравилась просьба показать документы. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Авто замминистра МВД не остановилось на блокпосте на въезде в область по требованию полицейских.

Гогилашвили остановил машину чуть дальше и начал скандалить с полицейскими. Он начал угрожать правоохранителям, оскорблять их и лезть в драку.

Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь… Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет… Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Вы что не видите кто я? Я не должен тратить время, доказывая, кто я, — объяснил свою позицию замминистра.

Напомним, Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Жена Гогилашвили — Мария Левченко — является личным помощником президента Владимира Зеленского.