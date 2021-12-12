Василь Ломаченко, фото: Василий Ломаченко

https://racurs.ua/ua/n164301-lomachenko-znovu-potrapyv-u-skandal-cogo-razu-cherez-prapor-foto.html

Ракурс

Василь Ломаченко, український боксер, який в ніч на сьогодні, 12 грудня, за одноголосним рішенням суддів переміг у бою в Нью-Йорку боксера з Гани Річарда Коммі, потрапив у новий скандал.

Річ у тім, що Ломаченко після перемоги з’явився на рингу з червоно-жовтим прапором рідного Аккермана (Білогород-Дністровського), хоча серед боксерів існує традиція виходити на ринг з прапором рідної країни.

В результаті низка користувачів соцмереж вже висловили обурення таким вчинком Ломаченка.

Варто додати, що перемогу у своєму попередньому боксерському поєдинку Ломаченко також святкував без прапору України. До цього він регулярно з’являвся на рингу з українським прапором.