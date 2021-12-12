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Ракурс
Василь Ломаченко, фото: Василий Ломаченко

Ломаченко знову потрапив у скандал — цього разу через прапор (ФОТО)

12 гру 2021, 14:27
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Василь Ломаченко, український боксер, який в ніч на сьогодні, 12 грудня, за одноголосним рішенням суддів переміг у бою в Нью-Йорку боксера з Гани Річарда Коммі, потрапив у новий скандал.

Річ у тім, що Ломаченко після перемоги з’явився на рингу з червоно-жовтим прапором рідного Аккермана (Білогород-Дністровського), хоча серед боксерів існує традиція виходити на ринг з прапором рідної країни.

В результаті низка користувачів соцмереж вже висловили обурення таким вчинком Ломаченка.


Варто додати, що перемогу у своєму попередньому боксерському поєдинку Ломаченко також святкував без прапору України. До цього він регулярно з’являвся на рингу з українським прапором.

Джерело: Ракурс


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