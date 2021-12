Екс-чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко та колишній чемпіон у легкій вазі Річард Коммі у ніч на 12 грудня провели на «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку бій за вакантний пояс WBO Inter-Continental у легкій вазі.

В результаті перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ломаченко — 117−110, 119−108 та 119−108.

Під час бою Ломаченко мав перевагу в усіх раундах, крім першого, зокрема відправив Коммі в нокдаун у сьомому раунді. Тоді, поки суддя рахував вважав, Ломаченко пояснював кутку суперника, що настав час викидати рушник.

Loma Asking The Trainers To Stop The Fight For His Opponent #LomachenkoCommey#LomaCommeypic.twitter.com/I9eMiwuIvb