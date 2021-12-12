Василь Ломаченко у бою в Нью-Йорку переміг Річарда Коммі, фото: Vasiliy Lomachenko

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Ракурс

Екс-чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко та колишній чемпіон у легкій вазі Річард Коммі у ніч на 12 грудня провели на «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку бій за вакантний пояс WBO Inter-Continental у легкій вазі.

В результаті перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ломаченко — 117−110, 119−108 та 119−108.

Під час бою Ломаченко мав перевагу в усіх раундах, крім першого, зокрема відправив Коммі в нокдаун у сьомому раунді. Тоді, поки суддя рахував вважав, Ломаченко пояснював кутку суперника, що настав час викидати рушник.

Я звернувся до кутка Коммі. Він виглядав не дуже добре, я запитав: «Чи не хочуть зупинити бій?». Але він справжній воїн — і ми продовжили бій, — згодом прокоментував цей момент Ломаченко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Loma Asking The Trainers To Stop The Fight For His Opponent #LomachenkoCommey#LomaCommeypic.twitter.com/I9eMiwuIvb — Kellen Rodriguez (@Suckafree_TV) December 12, 2021

Тепер, як переможець рейтингового бою, Ломаченко став неофіційним претендентом на титули абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа. Це ще не означає, що наступний бій Ломаченка обов’язково буде титульним — про це ще мають домовитися промоутери боксерів.

А от Олександр Тесленко — канадський боксер, який народився в Україні, який також бився на «Медісон-сквер-гарден» цього вечора, вже в другому раунді програв нокаутом Джареду Андерсону, який ще жодного разу не програв у професійному боксі.

Нагадаємо, це був другий бій Ломаченка у 2021 році — у червні він технічним нокаутом у дев’ятому раунді переміг японця Масайоші Накатані.