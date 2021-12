Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко и бывший чемпион в легком весе Ричард Комми в ночь на 12 декабря провели на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке бой за вакантный пояс WBO Inter-Continental в легком весе.

В результате победу единогласным решением судей одержал Ломаченко — 117−110, 119−108 и 119−108.

Во время боя Ломаченко имел преимущество во всех раундах, кроме первого, в частности, отправил Комми в нокдаун в седьмом раунде. Тогда, пока судья считал, Ломаченко объяснял углу соперника, что пора выбрасывать полотенце.

Loma Asking The Trainers To Stop The Fight For His Opponent #LomachenkoCommey#LomaCommeypic.twitter.com/I9eMiwuIvb