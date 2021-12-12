Василий Ломаченко в бою в Нью-Йорке победил Ричарда Комми, фото: Vasiliy Lomachenko

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Ракурс

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко и бывший чемпион в легком весе Ричард Комми в ночь на 12 декабря провели на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке бой за вакантный пояс WBO Inter-Continental в легком весе.

В результате победу единогласным решением судей одержал Ломаченко — 117−110, 119−108 и 119−108.

Во время боя Ломаченко имел преимущество во всех раундах, кроме первого, в частности, отправил Комми в нокдаун в седьмом раунде. Тогда, пока судья считал, Ломаченко объяснял углу соперника, что пора выбрасывать полотенце.

Я обратился к углу Комми. Он выглядел не очень хорошо, я спросил: «Не хотят ли остановить бой?». Но он настоящий воин — и мы продолжили этот бой, — прокомментировал этот момент Ломаченко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Loma Asking The Trainers To Stop The Fight For His Opponent #LomachenkoCommey#LomaCommeypic.twitter.com/I9eMiwuIvb — Kellen Rodriguez (@Suckafree_TV) December 12, 2021

Теперь как победитель рейтингового боя Ломаченко стал неофициальным претендентом на титулы абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. Это еще не значит, что следующий бой Ломаченко обязательно будет титульным — об этом должны договориться промоутеры боксеров.

А вот Александр Тесленко — канадский боксер, родившийся в Украине, также боксировавший на «Мэдисон-сквер-гарден» в этот вечер, уже во втором раунде был отправлен в нокаут Джаредом Андерсоном, еще ни разу не проигравшем в профессиональном боксе.

Напомним, это было второе сражение Ломаченко в 2021 году — в июне он техническим нокаутом в девятом раунде победил японца Масайоши Накатани.