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Низку стихійних поховань виявили у прифронтових населених пунктах, фото: «Вятка-на-Сети»

12 стихійних поховань виявили у прифронтових населених пунктах

12 гру 2021, 13:40
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У населених пунктах, розташованих поблизу лінії розмежування, представники громадської організації «Проліска» зафіксували 12 стихійних поховань.

Головний експерт з питань адвокації ГО «Проліска» Ігор Сосонський повідомив про це в інтерв’ю «Громадського радіо».

Стихійними вважаються поховання, які не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином. Такі поховання представники «Проліски» виявили в трьох населених пунктах Донецької області:

  • Старомар’ївці;
  • Пісках;
  • Опитному.

Сосонський зазначив, що Піски та Опитне є населеними пунктами з обмеженим доступом.

Ми знаємо про 12 випадків стихійних поховань. Це перевірені факти, — наголосив він.

За його словами, люди, які там поховані, загинули внаслідок дій вибухових предметів чи таких інцидентів, як пожежа.

Наприклад, смерть від уламка, що потрапив у голову. Цю людину поховали у воронці з-під снаряда на подвір’ї. Ще один випадок — смерть від зупинки серця. Похоронили цю особу також у подвір’ї, — зазначив Сосонський.

Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, в цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів. Такий випадок також вважається стихійним похованням, — додав він.


Сосновський наголосив, що причини подібних випадків є дуже різними, але «жодна людина не має закінчити життя таким чином».

Джерело: «Громадське радіо»


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