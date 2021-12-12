Низку стихійних поховань виявили у прифронтових населених пунктах, фото: «Вятка-на-Сети»

https://racurs.ua/ua/n164300-12-styhiynyh-pohovan-vyyavyly-u-pryfrontovyh-naselenyh-punktah.html

Ракурс

У населених пунктах, розташованих поблизу лінії розмежування, представники громадської організації «Проліска» зафіксували 12 стихійних поховань.

Головний експерт з питань адвокації ГО «Проліска» Ігор Сосонський повідомив про це в інтерв’ю «Громадського радіо».

Стихійними вважаються поховання, які не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином. Такі поховання представники «Проліски» виявили в трьох населених пунктах Донецької області:

Старомар’ївці;

Пісках;

Опитному.

Сосонський зазначив, що Піски та Опитне є населеними пунктами з обмеженим доступом.

Ми знаємо про 12 випадків стихійних поховань. Це перевірені факти, — наголосив він.

За його словами, люди, які там поховані, загинули внаслідок дій вибухових предметів чи таких інцидентів, як пожежа.

Наприклад, смерть від уламка, що потрапив у голову. Цю людину поховали у воронці з-під снаряда на подвір’ї. Ще один випадок — смерть від зупинки серця. Похоронили цю особу також у подвір’ї, — зазначив Сосонський.

Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, в цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів. Такий випадок також вважається стихійним похованням, — додав він.



Сосновський наголосив, що причини подібних випадків є дуже різними, але «жодна людина не має закінчити життя таким чином».

Джерело: «Громадське радіо»