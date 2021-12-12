12 стихійних поховань виявили у прифронтових населених пунктахhttps://racurs.ua/ua/n164300-12-styhiynyh-pohovan-vyyavyly-u-pryfrontovyh-naselenyh-punktah.htmlРакурс
У населених пунктах, розташованих поблизу лінії розмежування, представники громадської організації «Проліска» зафіксували 12 стихійних поховань.
Головний експерт з питань адвокації ГО «Проліска» Ігор Сосонський повідомив про це в інтерв’ю «Громадського радіо».
Стихійними вважаються поховання, які не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином. Такі поховання представники «Проліски» виявили в трьох населених пунктах Донецької області:
- Старомар’ївці;
- Пісках;
- Опитному.
Сосонський зазначив, що Піски та Опитне є населеними пунктами з обмеженим доступом.
Ми знаємо про 12 випадків стихійних поховань. Це перевірені факти, — наголосив він.
За його словами, люди, які там поховані, загинули внаслідок дій вибухових предметів чи таких інцидентів, як пожежа.
Наприклад, смерть від уламка, що потрапив у голову. Цю людину поховали у воронці з-під снаряда на подвір’ї. Ще один випадок — смерть від зупинки серця. Похоронили цю особу також у подвір’ї, — зазначив Сосонський.
Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, в цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів. Такий випадок також вважається стихійним похованням, — додав він.
Сосновський наголосив, що причини подібних випадків є дуже різними, але «жодна людина не має закінчити життя таким чином».
Джерело: «Громадське радіо»