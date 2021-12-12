Учені шукають нові способи боротьби зі швидко мутуючими вірусами

https://racurs.ua/ua/n164299-borotysya-z-novymy-variantamy-virusu-dopomoje-nazalna-vakcyna-ucheni.html

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Поява таких варіантів коронавірусу як «дельта» та «омікрон», змушує вчених шукати відповіді на питання, чи ефективні існуючі вакцини проти нових штамів швидко мутуючого вірусу SARS-Cov-2.

Міжнародні група учених в результаті експериментів на тваринах встановила, що інтраназальна вакцинація (введення вакцини у вигляді спрею в ніс) забезпечує широкий захист від гетерологічних респіраторних вірусів принаймні у мишей, тоді як так звана системна імунізація, при якій використовується ін'єкція, цього не робить, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в Science Immunology.

Найкращий імунний захист відбувається біля «воріт», захищаючи від вірусів, які намагаються проникнути всередину, — наголошує провідний автор дослідження Акіко Івасакі з Єльського університету (США).

Слизові оболонки містять власну систему імунного захисту, яка бореться з патогенами, що передаються через повітря чи їжу. Коли їм «кидають виклик», ці бар'єрні тканини виробляють В-клітини, які, своєю чергою, виділяють антитіла імуноглобіну, А (IgA).

На відміну від вакцин, які викликають загальносистемну імунну відповідь, IgA-антитіла діють локально на слизових поверхнях носа, шлунка та легень.

У той час як захисна роль клітин, що виробляють IgA, була добре відома в боротьбі з кишковими патогенами, дослідники вирішили перевірити, чи може запуск реакції IgA також викликати локальну імунну відповідь проти респіраторних вірусів.

В ході експериментів учені протестували вакцину на основі білка, призначену для запуску імунної відповіді IgA, вводячи її мишам шляхом ін'єкцій, як це зазвичай робиться при системній імунізації, а також інтраназально.

Потім мишей піддали дії кількох штамів вірусів грипу. Вони виявили, що миші, які отримали інтраназально вакцину, були набагато краще захищені від респіраторного грипу, ніж ті, які отримували ін'єкції.

Назальні вакцини, але не уколи, також викликали утворення антитіл, які захищали тварин від різних штамів грипу, а не тільки від того штаму, від якого повинна була захищати вакцина.

Хоча і ін'єкції вакцини, і назальна вакцина підвищували рівень антитіл у крові мишей, тільки назальна вакцина забезпечувала виділення IgA у легені, де респіраторні віруси мають оселитися, щоб заразити господаря, — наголошують дослідники.

Наразі дослідники проводять випробування на тваринах назальних вакцин проти штамів COVID-19.

За словами учених, якщо назальні вакцини виявляться безпечними та ефективними для людей, їх, ймовірно, поєднуватимуть з наявними вакцинами та «бустерами», щоб зміцнити імунну систему у джерелі інфекції.

Джерело: EurekAlert