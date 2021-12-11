Омікрон. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164281-try-dozy-vakcyny-vryatuut-vid-omikronu-vcheni.html

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Вакцинація від коронавірусу може врятувати від нового штаму «Омікрон». Британське агентство з безпеки у сфері охорони здоров’я заявило, що вакцини, швидше за все, знижують ризик важкого перебігу захворювання.

Серед людей, які зробили третє щеплення вакцини, зараження «Омікроном» уникли 75%. Про це повідомляє BBC.

Вчені проаналізували дані 581 інфікованого «Омікроном» пацієнта та інформацію про кілька тисяч інфікованих «Дельтою». Їхньою метою було розрахувати, наскільки вакцини ефективні проти нового варіанту.

Аналіз британських вчений був заснований на обмеженому наборі даних, але він показує, що ефективність вакцини AstraZeneca проти чинного варіанту падає істотно, а ефективність двох уколів препаратом Pfizer — значною мірою. Бустер дає 75% захист від прояву симптомів коронавірусу.

Британська служба громадської охорони здоров’я наполягає, що вакцини в будь-якому випадку дають захист від найважчих проявів коронавірусу, які вимагають госпіталізації хворого. Дані про інфікування населення підтверджують припущення вчених, які раніше дійшли висновку, що при новому варіанті здатність антитіл нейтралізувати вірус знижується в 40 разів.

За даними британського агентства громадської охорони здоров’я, до середини грудня «Омікрон» може стати панівним варіантом вірусу, а якщо зростання продовжиться, то до кінця місяця він досягне позначки 100 тис. нових випадків на день.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США виявили 43 випадки зараження штамом «Омікрон». З них 34 особи отримали повний курс щеплення від коронавірусу.

Джерело: BBC