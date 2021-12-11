Російську співачку завернули на кордоні через «вояжі» в Крим. Фото: УП

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Ракурс

Російську співачку Марію Гусарову (Mary Gu) завернули на українському кордоні через незаконне відвідування анексованого Росією українського півострова Крим.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники виявили та заборонили в’їзд двом громадянам Росії, які прибули до Києва зі Стамбула. Вони раніше незаконно відвідували тимчасово окуповані території України.

Іноземці порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму, відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові в різні роки. З’ясувалося, що жінка є російською співачкою, а чоловік пов’язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків. В Україну вони прямували для виступу.

За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишали нашу країну відправившись у зворотному напрямку, — наголосили в ДПСУ.



Імен вказаних людей відомство не наводить, проте в Києві був запланований концерт росіянки Mary Gu, а на своїй сторінці в Інстаграмі співачка повідомила, що українські прикордонники її завернули. Артистка також заявила, що заборона на в’їзд в Україну «безпідставна, без будь-якої доказової бази».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російська поетеса не змогла потрапити до України через «вояжі» до окупованого Криму. Українські прикордонники не пустили до України 25-річну дівчину, яка прилетіла в аеропорт «Київ» з Іспанії.