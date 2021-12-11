Науседа. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164279-mojlyvyy-naygirshyy-scenariy-prezydent-lytvy-nalyakanyy-agresiieu-rf.html

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Напад Росії на Україну лякає весь східний блок НАТО — президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже високою.

Він припустив, що може здійснитися найгірший сценарій. Про це повідомляє Delfi.

З відповідною заявою він виступив після бесіди з президентом США Джо Байденом, у якій узяли участь лідери країн «Бухарестської дев’ятки». За його словами, це дзвіночок не тільки для України, а і для всього східного флангу НАТО. Країни Балтії теж відчувають пряму загрозу.

Ми констатували, що ймовірність російської агресії дуже висока, є багато ознак, які показують, що може здійснитися й найгірший сценарій — військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом маємо зробити все, щоби цього найгіршого сценарію не було, — припустив Науседа.

Президент Литви наголосив, що стримування — це найкраще рішення, щоби «поважалися права незалежних держав», а президент США Джо Байден «бере на себе й необхідне лідерство, і згуртовує сили», щоби була дана цілком чітка відповідь і зроблено ясне посилання агресивним режимам, що такі дії не залишаться без відповіді.

Відповідь буде найжорсткішою вся світова й навіть європейська політична архітектура дуже сильно зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим, — резюмував Науседа.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вступ України в НАТО хвилює президента країни-агресора Володимира Путіна. Генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів Москві на вимогу офіційно відкинути перспективу членства України в Альянсі. Він наголосив, що лише члени Альянсу мають право визначати відносини НАТО й України.