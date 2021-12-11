Науседа. Фото: УП

https://racurs.ua/n164279-vozmojen-hudshiy-scenariy-prezident-litvy-napugan-agressiey-rf.html

Ракурс

Нападение России на Украину пугает весь восточный блок НАТО — президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины очень высока.

Он предположил, что может свершиться худший сценарий. Об этом сообщает Delfi.

С соответствующим заявлением он выступил после беседы с президентом США Джо Байденом, в котором приняли участие лидеры стран «Бухарестской девятки». По его словам, это «звоночек» не только для Украины, но и для всего восточного фланга НАТО. Страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу.

Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть многие признаки, которые показывают, что может осуществиться и худший сценарий — военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было, — заявил Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что сдерживание — это лучшее решение, чтобы «уважались права независимых государств», а президент США Джо Байден «берет на себя и необходимое лидерство, и объединяет силы», чтобы был дан вполне четкий ответ, что такие действия не останутся без ответа.

Ответ будет самым жестким вся мировая, и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким, — резюмировал Науседа.

Напомним, ранее мы сообщали, что вступление Украины в НАТО волнует президента страны-агрессора Владимира Путина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил Москве на требование официально отвергнуть перспективу членства Украины в Альянсе. Он подчеркнул, что только члены Альянса имеют право определять отношения НАТО и Украины.