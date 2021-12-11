Осадки. Фото: gismeteo

https://racurs.ua/n164278-sneg-i-ledyanoy-dojd-nadvigautsya-na-ukrainu-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 декабря будет преобладать снежная и прохладная, синоптики прогнозируют снег и ледяной дождь, преимущественно на западе. На юге и востоке Украины температура будет достигать +6° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 12 декабря будет переменно облачная, без осадков. Ночью температура воздуха упадет до +3°, а днем воздух прогреется до 6−8° выше нуля.

Погода в Харькове будет по-настоящему зимней. Градусы опустятся до −3° мороза ночью и подпрыгнут до +4 тепла днем.

Погода в Одессе завтра будет пасмурной, в регионе резко похолодает. Ожидаются дожди. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 6−7° тепла, а днем прогнозируют 8−10° выше нуля.

Погодные условия во Львове в воскресенье будут пасмурными, будет идти мокрый снег и ударит ледяной дождь. Столбики термометров ночью покажут от −1 до −3° мороза, а днем обещают +2-+4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo