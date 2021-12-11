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Осадки. Фото: gismeteo

Снег и ледяной дождь надвигаются на Украину (КАРТА)

11 дек 2021, 15:31
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Погода в Украине 12 декабря будет преобладать снежная и прохладная, синоптики прогнозируют снег и ледяной дождь, преимущественно на западе. На юге и востоке Украины температура будет достигать +6° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 5−10 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки в Европе. Карта: Gismeteo

Температура в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 12 декабря будет переменно облачная, без осадков. Ночью температура воздуха упадет до +3°, а днем воздух прогреется до 6−8° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет по-настоящему зимней. Градусы опустятся до −3° мороза ночью и подпрыгнут до +4 тепла днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет пасмурной, в регионе резко похолодает. Ожидаются дожди. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 6−7° тепла, а днем прогнозируют 8−10° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в воскресенье будут пасмурными, будет идти мокрый снег и ударит ледяной дождь. Столбики термометров ночью покажут от −1 до −3° мороза, а днем обещают +2-+4° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 12 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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