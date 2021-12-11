Коронавирус проникает в нос – ученые придумали, как его остановить. Фото: Depositphotos

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Коронавирус в мире активно распространяется, ухудшая здоровье людей. SARS-CoV-2 сильнее всего бьет по легким, но сначала попадает в нос.

Ученые решили детальнее изучить, что происходит в клетках носового эпителия, когда в них проникает коронавирус, сообщает Nature Communications.

Клетки носовой полости служат коронавирусу чем-то вроде перевалочного пункта: в них он живет и размножается какое-то время, отправляясь из них дальше, в нижние дыхательные пути и в легкие.

Исследователи экспериментировали с клетками, которые брали у людей и растили в лабораторных условиях в виде клеточной культуры.

SARS-CoV-2 поступает так же, как вирус гриппа или другие респираторные вирусы — все они оттягивают запуск защитных реакций.

Однако у SARS-CoV-2 это получается лучше: ученые пишут, что иммунный ответ у клеток носового эпителия на заражение коронавирусом срабатывал позже, чем на заражение гриппом.

Когда защита все-таки срабатывал, клетки носового эпителия заметно подавляли размножение вируса. Защита начиналась с включения генов интерферонов первого и третьего типа.

Ученые обрабатывали клетки интерферонами, полученными биотехнологическим путем. Размножение вируса удавалось подавить настолько, что вирус не успевал нанести клеточной культуре сильного ущерба.

Напрашивается вывод, что если при первом подозрении на коронавирус обработать нос лекарственными интерферонами (только не любыми интерферонами, а определенными разновидностями), то серьезной болезни можно избежать.

Но эксперименты с интерферонами ставили на клетках и полученные результаты нужно еще проверить на настоящих больных.

Напомним, что одним из признаков инфицирования COVID-19 является потеря обоняния. Ученые заявили, что люди, которые потеряли нюх, в два раза чаще употребляли испорченную или ядовитую пищу по сравнению с людьми без нарушений.

Источник:Nature Communications