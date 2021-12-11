Коронавірус проникає в ніс – вчені придумали, як його зупинити. Фото: Depositphotos

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Коронавірус у світі активно поширюється, погіршуючи здоров’я людей. SARS-CoV-2 найсильніше б'є по легень, але спочатку потрапляє в ніс.

Вчені вирішили детальніше вивчити те, що відбувається в клітинах носового епітелію, коли в них проникає коронавірус, повідомляє Nature Communications.

Клітини носової порожнини служать коронавірусу чимось на кшталт перевалочного пункту: у яких він живе і розмножується якийсь час, вирушаючи їх далі, в нижні дихальні шляхи й у легкі.

Дослідники експериментували з клітинами, які брали у людей і вирощували у лабораторних умовах у вигляді клітинної культури.

SARS-CoV-2 діє так само, як вірус грипу або інші респіраторні віруси — всі вони відтягують запуск захисних реакцій.

Однак у SARS-CoV-2 це виходить краще: вчені пишуть, що імунна відповідь у клітин носового епітелію на зараження коронавірусом спрацьовувала пізніше, ніж на зараження грипом.

Коли захист таки спрацьовував, клітини носового епітелію помітно пригнічували розмноження вірусу. Захист розпочинався з включення генів інтерферонів першого та третього типу.

Вчені обробляли клітини інтерферонами, одержаними біотехнологічним шляхом. Розмноження вірусу вдавалося придушити настільки, що вірус не встигав завдати клітинній культурі сильної шкоди.

Напрошується висновок, що якщо при першій підозрі на коронавірус обробити ніс лікарськими інтерферонами (тільки не будь-якими інтерферонами, а певними різновидами), то серйозної хвороби можна уникнути.

Але експерименти з інтерферонами ставили на клітинах і отримані результати потрібно ще перевірити на справжніх хворих.

Нагадаємо, що однією з ознак інфікування COVID-19 є втрата нюху. Вчені заявили, що люди, які втратили нюх, вдвічі частіше вживали зіпсовану або отруйну їжу у порівнянні з людьми без порушень.

Джерело: Nature Communications