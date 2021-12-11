Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Сніг і крижаний дощ насувається на Україну (КАРТА)

11 гру 2021, 15:31
999

Погода в Україні 12 грудня переважатиме мінливо сніжна та прохолодна, синоптики прогнозують сніг та льодяний дощ, сніжитиме переважно на заході. На півдні та сході України температура сягатиме +6° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 12 грудня буде мінливо сонячною, без опадів. Вночі температура повітря впаде до +3°, а вдень повітря прогріється до 6−8° вище нуля.

Погода в Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою. Градуси опустяться до −3° морозу вночі й підскочать до +4 тепла вдень.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, у регіоні різко похолодає. Йтимуть дощі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−7° тепла, а вдень обіцяють 8−10° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові у неділю будуть похмурими, йтиме мокрий сніг та вдарятиме льодяний дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до −3° морозу, а вдень обіцяють +2−+4° тепла.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 12 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів