Опади в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n164278-snig-i-kryjanyy-dosch-nasuvaietsya-na-ukrayinu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 12 грудня переважатиме мінливо сніжна та прохолодна, синоптики прогнозують сніг та льодяний дощ, сніжитиме переважно на заході. На півдні та сході України температура сягатиме +6° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 12 грудня буде мінливо сонячною, без опадів. Вночі температура повітря впаде до +3°, а вдень повітря прогріється до 6−8° вище нуля.

Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою. Градуси опустяться до −3° морозу вночі й підскочать до +4 тепла вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься похмура, у регіоні різко похолодає. Йтимуть дощі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−7° тепла, а вдень обіцяють 8−10° вище нуля.

Погодні умови у Львові у неділю будуть похмурими, йтиме мокрий сніг та вдарятиме льодяний дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до −3° морозу, а вдень обіцяють +2−+4° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo