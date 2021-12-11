Российскую певицу завернули на границе из-за «вояжа» в Крым. Фото: УП

https://racurs.ua/n164280-rossiyskuu-pevicu-zavernuli-na-granice-iz-za-voyaja-v-krym-video.html

Ракурс

Российскую певицу Марию Гусарову (Mary Guu) завернули на украинской границе из-за незаконного посещения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники обнаружили и запретили въезд двум гражданам России, прибывшим в Киев из Стамбула. Они раньше незаконно посещали временно оккупированные территории Украины.

Иностранцы нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Выяснилось, что женщина является российской певицей, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину они направлялись, чтобы дать концерт.

За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказали в пересечении границы и запретили въезд на три года. Они покидали нашу страну, отправившись в обратном направлении, — подчеркнули в ГПСУ.



Имен россиян ведомство не приводит, однако в Киеве был запланирован концерт россиянки Mary Guy, а на своей странице в Инстаграмме певица сообщила, что украинские пограничники ее завернули. Артистка также заявила, что запрет на въезд в Украину «безосновательный, без какой-либо доказательной базы».

Напомним, ранее мы сообщали, что российская поэтесса не смогла попасть в Украину из-за «вояжей» в оккупированный Крым. Украинские пограничники не пустили в Украину 25-летнюю девушку, которая прилетела в аэропорт «Киев» из Испании.