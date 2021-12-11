Три дозы вакцины спасут от «Омикрона». Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса может спасти от нового штамма «Омикрон». Британское агентство по безопасности в сфере здравоохранения заявило, что вакцины, скорее всего, снижают риск тяжелого течения заболевания.

Среди людей, которые сделали третью прививку вакцины, заражения «Омикроном» избежали 75%. Об этом сообщает BBC.

Ученые проанализировали данные 581 инфицированного «Омикроном» пациента и информацию о нескольких тысячах инфицированных «Дельтой». Их целью было рассчитать, насколько вакцины эффективны против нового варианта.

Анализ британских ученых был основан на ограниченном наборе данных, но он показывает, что эффективность вакцины AstraZeneca против действующего варианта падает существенно, а эффективность двух уколов препаратом Pfizer — в значительной степени. Бустер дает 75% защиту от проявления симптомов коронавируса.

Британская служба общественного здравоохранения настаивает, что вакцины в любом случае дают защиту от тяжелых проявлений коронавируса, требующих госпитализации больного. Данные об инфицировании населения подтверждают предположения ученых, ранее пришедших к выводу, что при новом варианте способность антител нейтрализовать вирус снижается в 40 раз.

По данным британского агентства общественного здравоохранения, к середине декабря «Омикрон» может стать господствующим вариантом вируса, а если рост продолжится, то к концу месяца он достигнет отметки 100 тыс. новых случаев на день.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США обнаружили 43 случая заражения штаммом «Омикрон». Из них 34 лица получили полный курс прививки от коронавируса.

Источник: BBC