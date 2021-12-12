Ученые ищут новые способы борьбы с быстро мутирующими вирусами

https://racurs.ua/n164299-borotsya-s-novymi-variantami-virusa-pomojet-nazalnaya-vakcina-uchenye.html

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Появление таких вариантов коронавируса как «дельта» и «омикрон» заставляет ученых искать ответы на вопрос — эффективны ли существующие вакцины против новых штаммов быстро мутирующего вируса SARS-Cov-2.

Международная группа ученых в результате экспериментов на животных установила, что интраназальная вакцинация (введение вакцины в виде спрея в нос) обеспечивает широкую защиту от гетерологических респираторных вирусов по крайней мере у мышей, тогда как так называемая системная иммунизация, при которой используется инъекция, этого не делает, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в Science Immunology.

Лучшая иммунная защита происходит у «ворот», защищая от вирусов, которые пытаются проникнуть внутрь, — отмечает ведущий автор исследования Акико Ивасаки из Йельского университета (США).

Слизистые оболочки содержат свою систему иммунной защиты, которая борется с патогенами, передающимися через воздух или пищу. Когда им «бросают вызов», эти барьерные ткани вырабатывают В-клетки, которые, в свою очередь, выделяют антитела иммуноглобина, А (IgA).

В отличие от вакцин, вызывающих общесистемный иммунный ответ, IgA-антитела действуют локально на слизистых поверхностях носа, желудка и легких.

В то время как защитная роль клеток, производящих IgA, была хорошо известна в борьбе с кишечными патогенами, исследователи решили проверить, может ли запуск реакции IgA вызывать локальный иммунный ответ против респираторных вирусов.

В ходе экспериментов ученые протестировали вакцину на основе белка, предназначенную для запуска иммунного ответа IgA, вводя ее мышам путем инъекций, как это обычно делается при системной иммунизации, а также интраназально.

Затем мыши подверглись действию нескольких штаммов вирусов гриппа. Они обнаружили, что мыши, получившие интраназальную вакцину, были гораздо лучше защищены от респираторного гриппа, чем те, которые получали инъекции.

Назальные вакцины, но не уколы, также вызывали образование антител, защищавших животных от разных штаммов гриппа, а не только от того штамма, от которого должна была защищать вакцина.

Хотя и инъекции вакцины и назальная вакцина повышали уровень антител в крови мышей, только назальная вакцина обеспечивала выделение IgA в легкие, где респираторные вирусы должны поселиться, чтобы заразить хозяина, — отмечают исследователи.

В настоящее время исследователи проводят испытания на животных назальных вакцин против штаммов COVID-19.

По словам ученых, если назальные вакцины окажутся безопасными и эффективными для людей, их, вероятно, будут совмещать с имеющимися вакцинами и «бустерами», чтобы укрепить иммунную систему в источнике инфекции.

Источник: EurekAlert