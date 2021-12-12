Участник штурма Капитолия сбежал от ФБР к Лукашенко

Эван Нойман, фото: «Медиазона Беларусь»

https://racurs.ua/n164298-uchastnik-shturma-kapitoliya-sbejal-ot-fbr-k-lukashenko.html

Ракурс

Эван Нойман, 49-летний житель Калифорнии, обвиняемый в нападении на полицию во время штурма здания Капитолия США, произошедшего 6 января 2021 года, и использовании металлической баррикады в качестве тарана, сбежал из США, и, как считается, нашел убежище в Беларуси.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американскую прокуратуру.

Отмечается, что Нойман является единственным международным беглецом из более чем 220 человек, обвиняемых в нападении или препятствовании правоохранительным органам во время нападения на Капитолий.

Ему недавно выдвинули обвинения по 14 уголовным делам, связанным со штурмом Капитолия, а также обвинениям, которые первоначально содержались в уголовной жалобе, поданной против Ноймана в марте.

Нойман был замечен на видеозаписи, где он надевает противогаз, когда стоит у полиции перед баррикадами, установленными у западной части здания Капитолия.

Я готов умереть, а вы?, — кричит Нойман позже к полиции, сняв противогаз, перед тем как совершить нападение на нескольких полицейских, используя баррикаду как таран. Нойман, еще не явившийся в суд по этому делу, сбежал из США 16 февраля и «в настоящее время считается, что он находится в Беларуси», говорится в заявлении прокуратуры округа Колумбия (США).

По информации СМИ, в прошлом месяце Нойман был показан в специальном выпуске белорусского государственного телевидения под названием «Прощай, Америка», где рассказал о своем путешествии в Минск.

В программе он заявил, что просит политического убежища в Беларуси, потому что США, по его мнению, больше не являются страной закона и порядка.

Источник: Reters