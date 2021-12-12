Учасник штурму Капітолія втік від ФБР до Лукашенка

Еван Нойман, фото: «Медиазона Беларусь»

https://racurs.ua/ua/n164298-uchasnyk-shturmu-kapitoliya-vtik-vid-fbr-do-lukashenka.html

Ракурс

Еван Нойман, 49-річний житель Каліфорнії, котрого звинувачують у нападі на поліцію під час штурму будівлі Капітолію США, який стався 6 січня 2021 року, та використанні металевої барикади як тарана, втік зі США, і, як вважається, знайшов притулок у Білорусі.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американську прокуратуру.

Зазначається, що Нойман є єдиним міжнародним втікачем з понад 220 осіб, обвинувачених у нападі або перешкоджанні правоохоронним органам під час нападу на Капітолій.

Йому нещодавно висунули звинувачення за 14 кримінальними справами, пов’язаними зі штурмом Капітолію, а також звинуваченнями, які спочатку містилися в кримінальній скарзі, поданій проти Ноймана в березні.

Нойман був помічений на відеозаписі, де він одягає протигаз, коли стоїть біля поліції перед барикадами, встановленими біля західної частини будівлі Капітолію.

Я готовий померти, а ви?, — кричить Нойман пізніше до поліції, знявши протигаз, перед тим як здійснити напад на кількох поліцейських, використовуючи барикаду як таран.

Нойман, який ще не з’явився в суді у цій справі, втік з США 16 лютого і «в цей час вважається, що він перебуває в Білорусі», йдеться в заяві прокуратури округу Колумбія (США).

За інформацією ЗМІ, минулого місяця Нойман був показаний у спеціальному випуску білоруського державного телебачення під назвою «Прощавай, Америко», де розповів про свою подорож до Мінська.

ЧУ програмі він заявив, що просить політичного притулку в Білорусі, тому що США, на його думку, більше не є країною закону і порядку.

Джерело: Reters