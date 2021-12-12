Відео з реактора пошкодженої АЕС «Фукусіма» опублікували в Японії

Всередині пошкодженої АЕС «Фукусіма», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n164297-video-z-reaktora-poshkodjenoyi-aes-fukusima-opublikuvaly-v-yaponiyi.html

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Ядерний регулятор Японії опублікував відеозапис, який показує, як використовувалася аварійна система для охолодження реактора на початковій стадії аварії на атомній електростанції «Фукусіма-1», котра сталася у березні 2011 року.

Комісія з ядерного регулювання 26 листопада досліджувала будівлю, де розташований реактор № 1. На цьому реакторі сталася аварія з розплавленням активної зони та вибух водню після потужного землетрусу та цунамі, повідомляє телеканал NHK.

На відео можна побачити уламки бетону та металу, що покривають підлогу будівлі.

Також на відео показані дві помаранчеві цистерни, розташовані на четвертому поверсі будівлі. Вони є частиною системи ізоляційних конденсаторів, яка використовувалася для охолодження реактора на ранніх етапах аварії.

На станції відбулося відключення електрики, але система розрахована працювати без електроенергії. Пара з реактора охолоджується і повертається у воду, коли проходить трубопроводами в цистерну. Однак на момент аварії вона не була повністю задіяна.

Регулюючі органи кажуть, що рівень радіації навколо системи відносно високий — максимум 34 мілізіверти на годину, через забруднені уламки.

Комісія з ядерного регулювання Японії планує продовжити дослідження, щоб визначити проблемні питання, які можуть покращити заходи безпеки для атомних електростанцій.

Джерело: NHK