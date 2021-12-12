Видео с реактора поврежденной АЭС «Фукусима» опубликовали в Японии

Внутри поврежденной АЭС «Фукусима», скриншот видео

https://racurs.ua/n164297-video-s-reaktora-povrejdennoy-aes-fukusima-opublikovali-v-yaponii.html

Ракурс

Ядерный регулятор Японии опубликовал видеозапись, которая показывает, как использовалась аварийная система для охлаждения реактора на начальной стадии аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», которая произошла в марте 2011 года.

Комиссия по ядерному регулированию 26 ноября исследовала здание, где расположен реактор № 1. На этом реакторе произошла авария с расплавлением активной зоны и взрывом водорода после мощного землетрясения и цунами, сообщает телеканал NHK.

На видео можно увидеть обломки бетона и металла, покрывающие пол здания.

Также на видео показаны две оранжевые цистерны, расположенные на четвертом этаже здания. Они являются частью системы изоляционных конденсаторов, используемой для охлаждения реактора на ранних этапах аварии.

На станции произошло отключение электричества, но система рассчитана работать без электроэнергии. Пар из реактора охлаждается и возвращается в воду, когда проходит по трубопроводам в цистерну. Однако к моменту аварии она не была полностью задействована.

Регулирующие органы говорят, что уровень радиации вокруг системы относительно высок — максимум 34 миллизиверта в час, из-за загрязненных обломков.

Комиссия по ядерному регулированию Японии планирует продолжить исследования, чтобы определить проблемные вопросы, которые могут улучшить меры безопасности атомных электростанций.

Источник: NHK