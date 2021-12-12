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В Украине продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото: ВІКНА

10 областей остаются в «красной» зоне карантина (ИНФОГРАФИКА)

12 дек 2021, 11:29
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. В связи с этим власти периодически пересматривают карантинные зоны, учитывая эпидемическую ситуацию и показатели загруженности медучреждений в регионах.

На сегодня, 12 декабря, 10 областей находятся в наиболее строгой «красной» зоне карантина, еще две — в «оранжевой», где действуют менее жесткие ограничения. В «желтой» зоне находятся Киев и 12 областей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

В «красной» зоне находятся следующие регионы:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Николаевская область;
  • Сумская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область.

В «оранжевой» зоне расположились:

  • Донецкая область;
  • Закарпатская область.

В «желтой» зоне:

  • Киев;
  • Днепропетровская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черновицкая область.

В настоящее время ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Волынской области — 608 на 100 тыс. населения.


Превышение уровня госпитализации наблюдается только в Закарпатской области — 60,4 на 100 тыс. населения при «красной линии» в 60 на 100 тыс. населения.

Карантин в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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