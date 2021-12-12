В Украине продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото: ВІКНА

https://racurs.ua/n164296-10-oblastey-ostautsya-v-krasnoy-zone-karantina-infografika.html

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. В связи с этим власти периодически пересматривают карантинные зоны, учитывая эпидемическую ситуацию и показатели загруженности медучреждений в регионах.

На сегодня, 12 декабря, 10 областей находятся в наиболее строгой «красной» зоне карантина, еще две — в «оранжевой», где действуют менее жесткие ограничения. В «желтой» зоне находятся Киев и 12 областей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

В «красной» зоне находятся следующие регионы:

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черниговская область.

В «оранжевой» зоне расположились:

Донецкая область;

Закарпатская область.

В «желтой» зоне:

Киев;

Днепропетровская область;

Ивано-Франковская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Львовская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черновицкая область.

В настоящее время ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Волынской области — 608 на 100 тыс. населения.

Превышение уровня госпитализации наблюдается только в Закарпатской области — 60,4 на 100 тыс. населения при «красной линии» в 60 на 100 тыс. населения.