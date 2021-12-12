10 областей остаются в «красной» зоне карантина (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n164296-10-oblastey-ostautsya-v-krasnoy-zone-karantina-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. В связи с этим власти периодически пересматривают карантинные зоны, учитывая эпидемическую ситуацию и показатели загруженности медучреждений в регионах.
На сегодня, 12 декабря, 10 областей находятся в наиболее строгой «красной» зоне карантина, еще две — в «оранжевой», где действуют менее жесткие ограничения. В «желтой» зоне находятся Киев и 12 областей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
В «красной» зоне находятся следующие регионы:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черниговская область.
В «оранжевой» зоне расположились:
- Донецкая область;
- Закарпатская область.
В «желтой» зоне:
- Киев;
- Днепропетровская область;
- Ивано-Франковская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черновицкая область.
В настоящее время ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.
Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Волынской области — 608 на 100 тыс. населения.
Превышение уровня госпитализации наблюдается только в Закарпатской области — 60,4 на 100 тыс. населения при «красной линии» в 60 на 100 тыс. населения.