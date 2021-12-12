Джулиан Ассанж, фото: «РБК»

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Ракурс

У Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks — сайта, на котором размещались секретные материалы о коррупции, шпионаже, военных преступлениях и т. п. — произошел микроинсульт во время пребывания в тюрьме «Белмарш» в Британии.

Это произошло во время судебного процесса по видеосвязи 27 октября, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на невесту Ассанжа Стелу Морис.

Отмечается, что осмотревший Ассанджа врач обнаружил замедленную реакцию зрачка при попадании света в один глаз — признак потенциального повреждения нерва. После инсульта у Ассанжа появились проблемы с памятью, подергивание правого века и другие признаки неврологического поражения.

После этого Ассанж сделал МРТ и принимает специальные лекарства.

Джулиан страдает и я опасаюсь, что этот микроинсульт может стать предвестником большей проблемы, — заявила Морис.

По мнению Морис, микроинсульт у Ассанджа был вызван стрессом, связанным с его судебным преследованием в США и хотя он уже «более-мение» поправился, это усиливает опасения относительно его способности пережить эти длительные судебные процессы.

Также, по ее словам, на состояние здоровья могли повлиять условия, в которых Ассанджа содержат в тюрьме — его долго держат в камере и ему «не хватает свежего воздуха и солнечного света, адекватного питания и стимулов, в которых он нуждается».

Эту проблему необходимо срочно решить. Посмотрите на животных, запертых в клетках в зоопарке. Это обрывает их жизни. Вот что происходит с Джулианом. Бесконечные судебные дела вызывают сильный психологический стресс, — подчеркнула Морис.

В пятницу Ассанж столкнулся с серьезной юридической неудачей, когда Высокий суд Британии отменил принятое в этом году решение, запрещавшее экстрадицию в США для предъявления обвинений по Закону США о шпионаже.

Я считаю, что эта постоянная игра в шахматы, бой за боем, чрезвычайный стресс — это то, что стало причиной инсульта Джулиана 27 октября, — подчеркнула Морис.



У 38-летней Морис и 50-летнего Ассанжа два сына — четырехлетний Габриэль и двухлетний Макс, они обручены уже на протяжении пяти лет.

Источник: The Daily Mail