Суд запретил экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США

https://racurs.ua/n148605-sud-zapretil-ekstradirovat-osnovatelya-wikileaks-djuliana-assanja-v-ssha.html

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Джулиана Ассанжа запретили экстрадировать в США. 49-летний основатель WikiLeaks много лет жил в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от американского правосудия.

Ордер предусматривал арест за кражу и публикацию секретных документов правительства США. Америка считает, что действия Ассанжа подвергли опасности жизни людей, и добивалась его экстрадиции, где его могла ждать смертная казнь.

Суд в Лондоне заблокировал экстрадицию из-за опасений о психическом здоровье активиста. Защита утверждала, что его состояние сильно ухудшилось за годы, проведенные в посольстве и заключении, и его посещали суицидальные мысли.

Он выглядит как подавленный, отчаявшийся человек, который боится за свое будущее, — отметила судья.

Ассанж будет находиться в тюрьме на время, необходимое для подачи апелляции прокуратурой США. Защита потребует его освобождения под залог, сообщает BBC.

Ассанжа обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. Ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Британская полиция задержала Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Он содержится под стражей в Великобритании по запросу США об экстрадиции.

Администрация Дональда Трампа требовала экстрадиции Ассанжа из-за публикации дипломатической переписки 10 лет назад, а также документов о войне в Ираке и Афганистане.

Прокуратура считает, что Ассанж подстрекал аналитика армии США нарушить закон о шпионаже, а также был причастен к взлому правительственных компьютерных сетей другими людьми и обнародовал секретную информацию, поставив под угрозу информаторов спецслужб.

Ассанж считает обвинения в его адрес политически мотивированными, поскольку WikiLeaks обнародовал правительственные документы США, содержащие доказательства нарушения прав человека и военных преступлений.

Ассанж — австралийский журналист и интернет-активист, известный благодаря обнародованию большого количества материалов, связанных со скандалами в политике, разведке и с военными преступлениями.

В 2006 году он основал WikiLeaks, серверы которого разместил в Швеции. В 2010 году Швеция обвинила Ассанжа в сексуальных преступлениях и выдала ордер на его арест. Вскоре его объявили в международный розыск.

С 2012 года Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, однако в 2019 году его оттуда выселили, после чего Ассанжа арестовали.