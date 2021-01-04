Суд заборонив екстрадувати засновника WikiLeaks Ассанжа в США

https://racurs.ua/ua/n148605-sud-zaboronyv-ekstraduvaty-zasnovnyka-wikileaks-assanja-v-ssha.html

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Джуліана Ассанжа заборонили екстрадувати в США. 49-річний засновник WikiLeaks багато років жив у посольстві Еквадору в Лондоні, ховаючись від американського правосуддя.

Ордер передбачав арешт за крадіжку і публікацію секретних документів уряду США. Америка вважає, що дії Ассанжа піддали небезпеці життя людей, і домагалася його екстрадиції, де його могла чекати смертна кара.

Суд в Лондоні заблокував екстрадицію через побоювання про психічне здоров’я активіста. Захист стверджував, що його стан сильно погіршився за роки, проведені в посольстві і укладанні, і його відвідували суїцидальні думки.

Він виглядає як пригнічений, зневірений чоловік, який боїться за своє майбутнє, — зазначила суддя.

Ассанж перебуватиме у в’язниці на час, необхідний для подачі апеляції прокуратурою США. Захист вимагатиме його звільнення під заставу, повідомляє BBC.

Ассанжа звинувачують у злочинах, пов’язаних з найбільшим в історії США випадком розкриття секретної інформації. Йому загрожує до 175 років тюремного ув’язнення.

Британська поліція затримала Ассанжа 11 квітня 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні, де він перебував з 2012 року. Він утримується під вартою у Великій Британії за запитом США про екстрадицію.

Адміністрація Дональда Трампа вимагала екстрадиції Ассанжа через публікацію дипломатичного листування 10 років тому, а також документів про війну в Іраку та Афганістані.

Прокуратура вважає, що Ассанж підбурив аналітика армії США Челсі Меннінг порушити закон про шпигунство, а також був причетний до зламу урядових комп’ютерних мереж іншими особами та оприлюднив секретну інформацію, поставивши під загрозу інформаторів спецслужб.

Ассанж вважає звинувачення на його адресу політично вмотивованими, оскільки WikiLeaks оприлюднив урядові документи США, які містять докази порушення прав людини та військових злочинів.

Ассанж — австралійський журналіст та інтернет-активіст, відомий завдяки оприлюдненню великої кількості матеріалів, пов’язаних зі скандалами у політиці, розвідці та з військовими злочинами.

У 2006 році він заснував WikiLeaks, сервери якого розмістив у Швеції. У 2010 році Швеція звинуватила Ассанжа у сексуальних злочинах та видала ордер на його арешт. Невдовзі його оголосили в міжнародний розшук.

Із 2012 року Ассанж переховувався на території посольства Еквадору в Лондоні, проте у 2019 році його звідти виселили, після чого Ассанжа заарештували.