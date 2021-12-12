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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — за сутки выздоровели вдвое больше людей, чем заболели

12 дек 2021, 09:57
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В Украине за минувшие сутки, 11 декабря, зафиксированы еще 5 тыс. 275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 526 детей и 53 медработника. Госпитализировали за сутки 2 тыс. 566 человек.

В то же время выздоровели за сутки 11 тыс. 626 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

От осложнений COVID-19 за сутки скончались 238 человек.

За сутки проведено 44 тыс. 861 тестирование на коронавирус.

В настоящее время COVID-19 в Украине официально болеют 272 тыс. 152 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

В течение 11 декабря прививки от коронавируса получили 83 тыс. 256 человек. Из них:

  • первую из двух необходимых доз получили 27 тыс. 143 человека;
  • полностью иммунизированы (получили две дозы) — 56 тыс. 113 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 3 млн 559 тыс. 92 человека;
  • выздоровели 3 млн 195 тыс. 913 пациентов;
  • умерли 91 тыс. 27 больных;
  • привиты 14 млн 114 тыс. 894 человека (первую дозу получили 14 млн 114 тыс. 892 человека, две дозы — 12 млн 420 тыс. 911 человек). В общей сложности проведены 26 млн 535 тыс. 803 прививки.


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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