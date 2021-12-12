В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n164294-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-vyzdoroveli-vdvoe-bolshe-ludey-chem-zaboleli.html

Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 11 декабря, зафиксированы еще 5 тыс. 275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 526 детей и 53 медработника. Госпитализировали за сутки 2 тыс. 566 человек.

В то же время выздоровели за сутки 11 тыс. 626 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

От осложнений COVID-19 за сутки скончались 238 человек.

За сутки проведено 44 тыс. 861 тестирование на коронавирус.

В настоящее время COVID-19 в Украине официально болеют 272 тыс. 152 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

В течение 11 декабря прививки от коронавируса получили 83 тыс. 256 человек. Из них:

первую из двух необходимых доз получили 27 тыс. 143 человека;

полностью иммунизированы (получили две дозы) — 56 тыс. 113 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: