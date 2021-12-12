Коронавирус в Украине — за сутки выздоровели вдвое больше людей, чем заболелиhttps://racurs.ua/n164294-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-vyzdoroveli-vdvoe-bolshe-ludey-chem-zaboleli.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 11 декабря, зафиксированы еще 5 тыс. 275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 526 детей и 53 медработника. Госпитализировали за сутки 2 тыс. 566 человек.
В то же время выздоровели за сутки 11 тыс. 626 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
От осложнений COVID-19 за сутки скончались 238 человек.
За сутки проведено 44 тыс. 861 тестирование на коронавирус.
В настоящее время COVID-19 в Украине официально болеют 272 тыс. 152 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.
В течение 11 декабря прививки от коронавируса получили 83 тыс. 256 человек. Из них:
- первую из двух необходимых доз получили 27 тыс. 143 человека;
- полностью иммунизированы (получили две дозы) — 56 тыс. 113 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 3 млн 559 тыс. 92 человека;
- выздоровели 3 млн 195 тыс. 913 пациентов;
- умерли 91 тыс. 27 больных;
- привиты 14 млн 114 тыс. 894 человека (первую дозу получили 14 млн 114 тыс. 892 человека, две дозы — 12 млн 420 тыс. 911 человек). В общей сложности проведены 26 млн 535 тыс. 803 прививки.