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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — за добу одужали вдвічі більше людей, ніж захворіли

12 гру 2021, 09:57
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В Україні за минулу добу, 11 грудня, зафіксовано ще 5 тис. 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 526 дітей та 53 медпрацівники. Госпіталізували за добу 2 тис. 566 осіб.

Водночас одужали за добу 11 тис. 626 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Від ускладнень COVID-19 за добу померли 238 осіб.

За добу здійснено 44 тис. 861 тестування на коронавірус.

Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 272 тис. 152 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

Впродовж 11 грудня щеплення від коронавірусу отримали 83 тис. 256 людей. З них:

  • першу з двох необхідних доз отримали 27 тис. 143 людини;
  • повністю імунізовані (отримали дві дози) — 56 тис. 113 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 3 млн 559 тис. 92 особи;
  • одужали 3 млн 195 тис. 913 пацієнтів;
  • померли 91 тис. 27 хворих;
  • щеплено 14 млн 114 тис. 894 людини (першу дозу отримали 14 млн 114 тис. 892 людини, дві дози — 12 млн 420 тис. 911 людей). Загалом проведено 26 млн 535 тис. 803 щеплення.


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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