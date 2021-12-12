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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус в Україні — за добу одужали вдвічі більше людей, ніж захворілиhttps://racurs.ua/ua/n164294-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-odujaly-vdvichi-bilshe-ludey-nij-zahvorily.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 11 грудня, зафіксовано ще 5 тис. 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 526 дітей та 53 медпрацівники. Госпіталізували за добу 2 тис. 566 осіб.
Водночас одужали за добу 11 тис. 626 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Від ускладнень COVID-19 за добу померли 238 осіб.
За добу здійснено 44 тис. 861 тестування на коронавірус.
Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 272 тис. 152 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.
Впродовж 11 грудня щеплення від коронавірусу отримали 83 тис. 256 людей. З них:
- першу з двох необхідних доз отримали 27 тис. 143 людини;
- повністю імунізовані (отримали дві дози) — 56 тис. 113 людей.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 3 млн 559 тис. 92 особи;
- одужали 3 млн 195 тис. 913 пацієнтів;
- померли 91 тис. 27 хворих;
- щеплено 14 млн 114 тис. 894 людини (першу дозу отримали 14 млн 114 тис. 892 людини, дві дози — 12 млн 420 тис. 911 людей). Загалом проведено 26 млн 535 тис. 803 щеплення.
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