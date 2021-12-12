В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164294-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-odujaly-vdvichi-bilshe-ludey-nij-zahvorily.html

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В Україні за минулу добу, 11 грудня, зафіксовано ще 5 тис. 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 526 дітей та 53 медпрацівники. Госпіталізували за добу 2 тис. 566 осіб.

Водночас одужали за добу 11 тис. 626 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Від ускладнень COVID-19 за добу померли 238 осіб.

За добу здійснено 44 тис. 861 тестування на коронавірус.

Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 272 тис. 152 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

Впродовж 11 грудня щеплення від коронавірусу отримали 83 тис. 256 людей. З них:

першу з двох необхідних доз отримали 27 тис. 143 людини;

повністю імунізовані (отримали дві дози) — 56 тис. 113 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні: