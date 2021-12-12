10 прививок за день сделали новозеландцу, выдававшему себя за других людей

В мире продолжается вакцинация от COVID-19.

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В Новой Зеландии местный житель в течение одного дня получил 10 прививок от коронавирусной болезни COVID-19, выдав себя за других людей.

Считается, что мужчине, посетившему несколько центров вакцинации, платили за предоставление таких «услуг», сообщает издание Stuff со ссылкой на Министерство здравоохранения Новой Зеландии.

Где именно произошел инцидент, в ведомстве не сообщают.

В Минздраве Новой Зеландии подчеркивают, что «очень обеспокоены этой ситуацией и сотрудничают с соответствующими органами», в частности о признаках мошенничества сообщили полиции.

Если вы знаете кого-то, кто получил большие дозы вакцины, чем рекомендовано, они должны обратиться за клинической консультацией как можно скорее, — отмечают в ведомстве.

По словам медиков, нет данных относительно последствий получения за один день такого количества вакцин Comirnaty, которую используют для прививок в Новой Зеландии. Но известно, что высокая доза вакцины чревата большим количеством побочных эффектов.

Так что это точно не рекомендуется, — отмечает профессор Оклендского университета Никки Тернер. — У нас нет данных о том, какие побочные эффекты могут возникнуть после такого количества вакцины.



Это опасно, это ставит этого человека под угрозу, — добавила она.

Источник: Stuff