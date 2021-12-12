10 щеплень за день зробили новозеландцю, який видавав себе за інших людей

У світі триває вакцинація від COVID-19, фото:

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У Новій Зеландії місцевий житель протягом одного дня отримав 10 щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19, видавши себе за інших людей.

Вважається, що чоловікові, який для цього відвідав кілька центрів вакцинації, платили за надання таких «послуг», повідомляє видання Stuff з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Нової Зеландії.

Де саме стався цей інцидент, у відомстві не повідомляють.

У МОЗ Нової Зеландії наголошують, що «дуже стурбовані цією ситуацією і співпрацюють з відповідними органами», зокрема про ознаки шахрайства повідомили поліції.

Якщо ви знаєте когось, хто отримав більші дози вакцини, ніж рекомендовано, вони повинні звернутися за клінічною консультацією якомога швидше, — наголошують у відомстві.

За словами медиків, наразі немає даних щодо наслідків отримання за один день такої кількості вакцин Comirnaty, яку використовують для щеплень у Новій Зеландії. Проте відомо, що висока доза вакцини загрожує більшою кількістю побічних ефектів.

Тож це точно не рекомендується, — наголошує професор Оклендського університету Ніккі Тернер. — У нас немає даних про те, які побічні ефекти можуть виникнути після такої кількості вакцини.



Це небезпечно, це ставить цю людину під загрозу, — додала вона.

Джерело: Stuff