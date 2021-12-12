Джуліан Ассанж, фото: «РБК»

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Ракурс

У Джуліана Ассанжа, засновника WikiLeaks — сайту, на якому розміщувалися секретні матеріали про корупцію, шпигунство, військові злочини тощо — стався мікроінсульт під час перебування у в’язниці «Белмарш» у Британії.

Це сталося під час судового процесу через відеозв’язок 27 жовтня, повідомляє видання The Daily Mail з посиланням на наречену Ассанжа Стелу Моріс.

Зазначається, що лікар, який оглянув Ассанджа, виявив уповільнену реакцію зіниці при попаданні світла в одне око — ознаку потенційного пошкодження нерва. Після інсульту в Ассанжа з’явилися проблеми із пам’яттю, сіпання правої повіки та інші ознаки неврологічного ураження. Після цього Ассанж зробив МРТ та приймає спеціальні ліки.

Джуліан страждає і я остерігаюся, що цей мікроінсульт може стати передвісником більшої проблеми, — заявила Моріс.

На думку Моріс, мікроінсульт в Ассанджа був викликаний стресом, пов’язаним із його судовим переслідуванням в США і хоча він вже «більш-менш» одужав, це посилює побоювання стосовно його спроможності пережити ці тривалі судові процеси.

Також, за її словами, на стан здоров’я могли вплинути умови, в яких Ассанджа утримують у в’язниці — його довго тримають у камері і йому «бракує свіжого повітря і сонячного світла, адекватного харчування та стимулів, яких він потребує".

Цю проблему необхідно терміново вирішити. Подивіться на тварин, замкнених у клітках у зоопарку. Це обриває їхнє життя. Ось що відбувається з Джуліаном. Нескінченні судові справи викликають сильний психологічний стрес, — наголосила Моріс.

У п’ятницю Ассанж зіткнувся з серйозною юридичною невдачею, коли Високий суд Британії скасував ухвалене цього року рішення, яке забороняло екстрадицію до США для пред’явлення звинувачень за Законом США про шпигунство.

Я вважаю, що ця постійна гра в шахи, бій за боєм, надзвичайний стрес — це те, що стало причиною інсульту Джуліана 27 жовтня, — наголосила Моріс.



У 38-річної Моріс та 50-річного Ассанжа є двоє синів — чотирирічний Габріель та дворічний Макс, вони заручені вже впродовж п’яти років.

Джерело: The Daily Mail