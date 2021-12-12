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В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: ВІКНА

10 областей залишаються у «червоній» зоні карантину (ІНФОГРАФІКА)

12 гру 2021, 11:29
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Епідемія коронавірусу в Україні триває. У зв’язку з цим влада періодично переглядає карантинні зони, враховуючи епідемічну ситуацію та показники завантаженості медзакладів у регіонах.

Станом на сьогодні, 12 грудня, 10 областей перебуваються у найбільш суворій «червоній» зоні карантину, ще дві — у «помаранчевій», де діють менш жорсткі обмеження. У «жовтій» зоні перебувають місто Київ та 12 областей. Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

У «червоній» зоні перебувають такі регіони:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Миколаївська область;
  • Сумська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернігівська область.

У «помаранчевій» зоні розташувалися:

  • Донецька область;
  • Закарпатська область.

У «жовтій» зоні:

  • Київ;
  • Дніпропетровська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернівецька області.

Наразі в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 спостерігається у Волинській області — 608 на 100 тис. населення.


Перевищення рівня госпіталізації спостерігається лише в Закарпатській області — 60,4 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Карантин в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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