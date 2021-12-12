10 областей залишаються у «червоній» зоні карантину (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n164296-10-oblastey-zalyshautsya-u-chervoniy-zoni-karantynu-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває. У зв’язку з цим влада періодично переглядає карантинні зони, враховуючи епідемічну ситуацію та показники завантаженості медзакладів у регіонах.
Станом на сьогодні, 12 грудня, 10 областей перебуваються у найбільш суворій «червоній» зоні карантину, ще дві — у «помаранчевій», де діють менш жорсткі обмеження. У «жовтій» зоні перебувають місто Київ та 12 областей. Про це свідчать дані на сайті МОЗ.
У «червоній» зоні перебувають такі регіони:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Миколаївська область;
- Сумська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область.
У «помаранчевій» зоні розташувалися:
- Донецька область;
- Закарпатська область.
У «жовтій» зоні:
- Київ;
- Дніпропетровська область;
- Івано-Франківська область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернівецька області.
Наразі в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.
Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 спостерігається у Волинській області — 608 на 100 тис. населення.
Перевищення рівня госпіталізації спостерігається лише в Закарпатській області — 60,4 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.