В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: ВІКНА

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. У зв’язку з цим влада періодично переглядає карантинні зони, враховуючи епідемічну ситуацію та показники завантаженості медзакладів у регіонах.

Станом на сьогодні, 12 грудня, 10 областей перебуваються у найбільш суворій «червоній» зоні карантину, ще дві — у «помаранчевій», де діють менш жорсткі обмеження. У «жовтій» зоні перебувають місто Київ та 12 областей. Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

У «червоній» зоні перебувають такі регіони:

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернігівська область.

У «помаранчевій» зоні розташувалися:

Донецька область;

Закарпатська область.

У «жовтій» зоні:

Київ;

Дніпропетровська область;

Івано-Франківська область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Львівська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернівецька області.

Наразі в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 спостерігається у Волинській області — 608 на 100 тис. населення.

Перевищення рівня госпіталізації спостерігається лише в Закарпатській області — 60,4 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.