Ряд стихийных захоронений обнаружили в прифронтовых населенных пунктах, фото: «Вятка-на-Сети»

https://racurs.ua/n164300-12-stihiynyh-zahoroneniy-obnarujili-v-prifrontovyh-naselennyh-punktah.html

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В населенных пунктах, расположенных вблизи линии разграничения, представители общественной организации «Проліска» зафиксировали 12 стихийных захоронений.

Главный эксперт по вопросам адвокации ОО «Проліска» Игорь Сосонский сообщил об этом в интервью «Громадському радіо».

Стихийными считаются захоронения, которые не зафиксированы органами власти и не должным образом оформлены. Такие захоронения представители «Проліски» обнаружили в трех населенных пунктах Донецкой области:

Старомарьевке;

Песках;

Опытному.

Сосонский отметил, что Пески и Опытное являются населенными пунктами с ограниченным доступом.

Мы знаем о 12 случаях стихийных захоронений. Это проверенные факты, — подчеркнул он.

По его словам, похороненные там люди погибли в результате действий взрывных предметов или таких инцидентов, как пожар.

Например, смерть от попавшего в голову обломка. Этого человека похоронили в воронке из-под снаряда во дворе. Еще один случай — смерть от остановки сердца. Похоронили этого человека также во дворе, — отметил Сосонский.

Последний зафиксированный нами случай — это смерть в результате бытового пожара. К сожалению, в этот населенный пункт не выехали службы экстренной помощи и службы, которые должны были зафиксировать факт смерти. Местные жители были вынуждены похоронить этого человека без документов. Такой случай также считается стихийным погребением, — добавил он.



Сосновский подчеркнул, что причины подобных случаев очень разные, но «ни один человек не должен закончить жизнь таким образом».

Источник: «Громадське радіо»