12 стихийных захоронений обнаружили в прифронтовых населенных пунктахhttps://racurs.ua/n164300-12-stihiynyh-zahoroneniy-obnarujili-v-prifrontovyh-naselennyh-punktah.htmlРакурс
В населенных пунктах, расположенных вблизи линии разграничения, представители общественной организации «Проліска» зафиксировали 12 стихийных захоронений.
Главный эксперт по вопросам адвокации ОО «Проліска» Игорь Сосонский сообщил об этом в интервью «Громадському радіо».
Стихийными считаются захоронения, которые не зафиксированы органами власти и не должным образом оформлены. Такие захоронения представители «Проліски» обнаружили в трех населенных пунктах Донецкой области:
- Старомарьевке;
- Песках;
- Опытному.
Сосонский отметил, что Пески и Опытное являются населенными пунктами с ограниченным доступом.
Мы знаем о 12 случаях стихийных захоронений. Это проверенные факты, — подчеркнул он.
По его словам, похороненные там люди погибли в результате действий взрывных предметов или таких инцидентов, как пожар.
Например, смерть от попавшего в голову обломка. Этого человека похоронили в воронке из-под снаряда во дворе. Еще один случай — смерть от остановки сердца. Похоронили этого человека также во дворе, — отметил Сосонский.
Последний зафиксированный нами случай — это смерть в результате бытового пожара. К сожалению, в этот населенный пункт не выехали службы экстренной помощи и службы, которые должны были зафиксировать факт смерти. Местные жители были вынуждены похоронить этого человека без документов. Такой случай также считается стихийным погребением, — добавил он.
Сосновский подчеркнул, что причины подобных случаев очень разные, но «ни один человек не должен закончить жизнь таким образом».
Источник: «Громадське радіо»