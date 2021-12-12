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Ракурс
Василий Ломаченко, фото: «Обозреватель»

Ломаченко снова попал в скандал — на этот раз из-за флага (ФОТО)

12 дек 2021, 14:27
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Василий Ломаченко, украинский боксер, который в ночь на сегодняшний день, 12 декабря, по единогласному решению судей победил в бою в Нью-Йорке боксера из Ганы Ричарда Комми, попал в новый скандал.

Дело в том, что Ломаченко после победы появился на ринге с красно-желтым флагом родного Аккермана (Белогород-Днестровского), хотя среди боксеров существует традиция выходить на ринг с флагом родной страны.

В результате ряд пользователей соцсетей уже выразили возмущение таким поступком Ломаченко.


Следует добавить, что победу в своем предыдущем боксерском поединке Ломаченко также праздновал без флага Украины. До этого он регулярно появлялся на ринге с украинским флагом.

Источник: Ракурс


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