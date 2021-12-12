Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили

Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n164302-zelenskiy-otreagiroval-na-skandal-s-gogilashvili.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на скандал, возникший из-за поведения заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили на блокпосту в зоне ООС в Донецкой области.

Зеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили с должности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президента.

По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем, — считает Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека, независимо от того, какую должность он занимает.

Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение, — убежден президент.



Напомним, Гогилашвили на блокпосту в городе Краматорске Донецкой области поскандалил с правоохранителями, поскольку ему не понравилась их просьба показать документы. В ходе инцидента, видеозапись которого появилась в интернете, чиновник угрожал правоохранителям, оскорблял их и лез в драку.