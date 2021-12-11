Гогилашвили. Фото: УП

https://racurs.ua/n164282-gogilashvili-izvinilsya-za-chrezmernuu-emocionalnost-na-blokpostu.html

Ракурс

Александр Гогилашвили, заместитель министра внутренних дел, извинился за «чрезмерную эмоциональность» на блокпосту в Донецкой области.

Об этом Гогилашвили заявил на своей странице в Facebook.

Что касается инцидента на блокпосту в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению, — заявил он.

Как известно, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на въезде в зону ООС из-за того, что его авто остановили и попросили показать документы. Чиновник возмутился, что его не узнали, и угрожал правоохранителям.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о проведении дисциплинарного производства по этому случаю и предлагает правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на время производства.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили начал скандалить с полицейскими. Он начал угрожать правоохранителям, оскорблять их и лезть в драку.