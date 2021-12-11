Гогілашвілі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164282-gogilashvili-vybachyvsya-za-nadmirnu-emociynist-na-blokpostu.html

Ракурс

Олександр Гогілашвілі, заступник міністра внутрішніх справ, вибачився за «надмірну емоційність» на блокпосту на Донеччині.

Про це Гогілашвілі заявив на своїй сторінці у Facebook.

Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність. Згоден із рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім’я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню, — заявив він.

Як відомо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в’їзді в зону ООС через те, що його авто зупинили й попросили показати документи. Чиновник обурився, що його не впізнали, та погрожував правоохоронцям.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив про проведення дисциплінарного провадження щодо цього випадку та пропонує уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі почав скандалити із поліцейськими. Він почав погрожувати правоохоронцям, ображати їх та лізти в бійку.