Жил как все – Путин признался, что подрабатывал таксистом

https://racurs.ua/n164323-jil-kak-vse-putin-priznalsya-chto-podrabatyval-taksistom.html

Ракурс

Владимир Путин, президент Российской Федерации, рассказал, что в начале 1990-х годов подрабатывал таксистом на своей «Волге».

Лидер страны-агрессора ответил на вопрос, как ему приходилось преодолевать трудные времена. Об этом он рассказал во фрагменте фильма «Новейшая история», который вышел на телеканале «Россия 24».

Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать и извозом. Имеется в виду, на машине подрабатывать, частным извозом. Неприятно об этом говорить, честно если сказать, но, к сожалению, и это тоже было, — сказал Путин.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, была ли это та самая «Волга», которую он привез из ГДР.

Ну конечно, другой машины у меня не было, — добавил президент РФ.



Также он заявил что «крах исторической России под именем Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой ХХ века».

Напомним, ранее Путин заявил, что Российская Федерация превосходит США по современному вооружению. Он отметил, что Россия модернизирует имеющийся на вооружении потенциал и вводит новые комплексы.