Жир оказался помощником иммунитета

Жир. Фото: istock

https://racurs.ua/n164322-jir-okazalsya-pomoschnikom-immuniteta.html

Ракурс

Жир оказался полезным для борьбы иммунитета с инфекциями. Исследователи из Университета Восточной Англии изучили реакцию мышиного иммунитета на бактерии сальмонелл и выяснили, что для активного деления кроветворных клеток нужны жирные кислоты.

Эти жирные кислоты дают адипоциты — клетки жировой ткани, которые, почувствовав инфекцию в организме, выбрасывают свои запасы в кровь. Об этом сообщает Nature Communications.

Так, стволовые клетки поглощают жирные кислоты и начинают добывать из них энергию, одновременно активно делясь. В результате уровень лейкоцитов в крови повышается, и организм успешно справляется с инфекцией.

Для стволовых клеток крови очень важно, чтобы митохондрии переключились на расщепление жирных кислот — без жировой энергии они не могут даже начать делиться. Если митохондрии гемопоэтических клеток не получали жирных кислот, мыши с большой вероятностью погибали от болезнетворных сальмонелл.

Напомним, ранее мы сообщали, что ожирение, хоть и считается несовместимым со здоровьем, может защищать от острых заболеваний. К такому выводу ученые пришли на основе анализа медицинских данных из 11 стран с различными кулинарными традициями и экспериментов на мышах.