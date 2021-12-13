Жир виявився помічником імунітету

Жир. Фото: istock

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Ракурс

Жир виявився корисним для боротьби імунітету з інфекціями. Дослідники з Університету Східної Англії вивчили реакцію мишачого імунітету на бактерії сальмонел і з’ясували, що для активного поділу кровотворних клітин потрібні жирні кислоти.

Ці жирні кислоти дають адипоцити — клітини жирової тканини, які, відчувши інфекцію в організмі, викидають свої запаси в кров. Про це повідомляє Nature Communications.

Так, стовбурові клітини поглинають жирні кислоти та починають видобувати з них енергію, одночасно активно ділячись. Унаслідок цього рівень лейкоцитів у крові підвищується, й організм успішно справляється з інфекцією.

Для стовбурових клітин крові дуже важливо, щоби мітохондрії перемикнулися на розщеплення жирних кислот — без жирової енергії вони не можуть навіть почати ділитися. Якщо мітохондрії гемопоетичних клітин не отримували жирних кислот, миші з великою ймовірністю гинули від хвороботворних сальмонел.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ожиріння, хоч і вважається несумісним зі здоров’ям, може захищати від гострих захворювань. Такого висновку вчені дійшли на основі аналізу медичних даних з 11 країн із різними кулінарними традиціями та експериментів на мишах.