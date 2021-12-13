Випускник православної гімназії в Росії влаштував самопідрив у монастирі

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Вибух саморобного пристрою стався в Росії. На території Владичного Введенського жіночого монастиря у підмосковному Серпухові постраждали восьмеро людей, у тому числі семеро дітей.

За даними джерел росЗМІ, вибух вранці 13 грудня влаштував колишній вихованець церковно-парафіяльної школи при монастирі.

Мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних стосунків, — заявив співрозмовник агентства, додавши, що випускник зазнав буллінгу.

Частина росЗМІ повідомили, що чоловіка затримали. «Інтерфакс» пише, що він загинув від поранень. Пізніше в агентстві уточнили, що він живий і перебуває у лікарні. У МВС повідомили, що 18-річний випускник гімназії постраждав через самопідрив. Травмовано семеро дітей, одного підлітка госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами кінцівок.

Юнак, що влаштував вибух, був у минулому вихованцем церковно-парафіяльної школи при обителі, повідомило «Інтерфаксу» поінформоване джерело.

За попередніми даними, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних стосунків, — сказало джерело.

У вересні цього року стрілець влаштував полювання людей в університеті Пермі. Тоді загинуло до 10 людей, а у Воронежі чоловік підірвав відділ поліції і убив трьох членів родини.