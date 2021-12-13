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Ракурс
Міс Всесвіт. Фото: Twitter

Міс Всесвіту стала учасниця з Індії — що про неї відомо (ФОТО)

13 гру 2021, 09:43
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Міс Всесвіт-2021 була обрана в Ізраїлі, на курорті Ейлат. Найкрасивішою жінкою планети визнали представницю Індії, 21-річну Харнааз Сандху.

Друге місце посіла учасниця з ПАР, третє — дівчина з Парагваю. Про це повідомляється в Twitter-акаунті змагання.Міс Всесвіт. Фото: Twitter21-річна дівчина третя громадянка Індії, що була нагороджена цим титулом за весь час існування конкурсу краси.

Міс Всесвіт. Фото: TwitterСандху працює адміністратором, у вільний час вона підробляє моделлю і акторкою. Крім того, дівчина займається громадською діяльністю і виступає за розширення прав жінок. Модель цікавиться проектами у сфері захисту навколишнього середовища і є прихильницею обмеження викидів вуглекислого газу.


Міс Всесвіт. Фото: TwitterКонкурс «Міс Всесвіт» відбувся в ювілейний 70-й раз, він вперше проводився на території Ізраїлю — на курорті Ейлат. За титул «Міс Всесвіту» боролися 80 дівчат. Україну в Ізраїлі представляла 27-річна Ганна Неплях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міс Всесвіт 2021 була обрана в Голлівуді. Переможницею міжнародного конкурсу краси стала учасниця з Мексики Андреа Меза.

Джерело: Ракурс


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