Міс Всесвіт. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n164320-mis-vsesvitu-stala-uchasnycya-z-indiyi-scho-pro-neyi-vidomo-foto.html

Ракурс

Міс Всесвіт-2021 була обрана в Ізраїлі, на курорті Ейлат. Найкрасивішою жінкою планети визнали представницю Індії, 21-річну Харнааз Сандху.

Друге місце посіла учасниця з ПАР, третє — дівчина з Парагваю. Про це повідомляється в Twitter-акаунті змагання. 21-річна дівчина третя громадянка Індії, що була нагороджена цим титулом за весь час існування конкурсу краси.

Сандху працює адміністратором, у вільний час вона підробляє моделлю і акторкою. Крім того, дівчина займається громадською діяльністю і виступає за розширення прав жінок. Модель цікавиться проектами у сфері захисту навколишнього середовища і є прихильницею обмеження викидів вуглекислого газу.

Конкурс «Міс Всесвіт» відбувся в ювілейний 70-й раз, він вперше проводився на території Ізраїлю — на курорті Ейлат. За титул «Міс Всесвіту» боролися 80 дівчат. Україну в Ізраїлі представляла 27-річна Ганна Неплях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міс Всесвіт 2021 була обрана в Голлівуді. Переможницею міжнародного конкурсу краси стала учасниця з Мексики Андреа Меза.