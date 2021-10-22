«Міс Україну 2021» обрали в Києві – як виглядає переможниця. Фото: Інстаграм

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Ракурс

«Міс Україну 2021» обрали в Києві — переможницею національного конкурсу краси стала 22-річна Олександра Яремчук з Вінницької області.

Змагання відбулися у четвер, 21 жовтня. Цьогоріч за корону переможниці та титул «Міс Україна 2021» змагалося 25 дівчат із різних куточків України. Про це повідомили у профілі конкурсу в Instagram.

Переможниця отримала 500 тис. грн премії й право представляти Україну на міжнародному конкурсі Miss World, який пройде в грудні 2021 року в пуерто-риканському Сан-Хуані.

22-річна Олександра Яремчук родом з Вінницької області, а саме з міста Калинівка. Нині вона проживає в Києві.

Дівчина навчалася у Київському економічному університеті за спеціальністю «Менеджмент бізнес-організацій».

Олександра каже, що ніколи не робила пластичних операцій та косметичних втручань. Дівчина професійно займається танцями та не уявляє своє життя без спорту.

Нагадаємо, модель і блогерка Анна Неплях представлятиме Україну на конкурсі «Міс Всесвіт 2021» в Ізраїлі.

Після перемоги Анни в українському відборі зовнішність дівчини почали критикувати в мережі. Однак вона стверджує, що не робила жодних пластичних операцій.

Згодом українці звернули увагу, що модель розмовляє та веде блог російською мовою. Неплях заявила, що у неї російськомовна родина і вона буде розмовляти тією мовою, яка для неї є більш зручною.