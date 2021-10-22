«Мисс Украину 2021» выбрали в Киеве – как выглядит победительница

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Ракурс

«Мисс Украину 2021» выбрали в Киеве — победительницей национального конкурса красоты стала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.

Соревнования состоялись в четверг, 21 октября. В этом году за корону победительницы и титул «Мисс Украина 2021» соревновались 25 девушек из разных уголков Украины. Об этом сообщили в профиле конкурса в Instagram.

Победительница получила 500 тыс. грн премии и право представлять Украину на международном конкурсе Miss World, который пройдет в декабре 2021 года в пуэрто-риканском Сан-Хуане.

22-летняя Александра Яремчук родом из Винницкой области, а именно из города Калиновка. Сейчас она проживает в Киеве.

Девушка училась в Киевском экономическом университете по специальности «Менеджмент бизнес-организаций».

Александра говорит, что никогда не делала пластических операций и косметических вмешательств. Девушка профессионально занимается танцами и не представляет свою жизнь без спорта.

Напомним, модель и блогер Анна Неплях будет представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная 2021» в Израиле.

После победы Анны в украинском отборе внешность девушки начали критиковать в сети. Однако она утверждает, что не делала никаких пластических операций.

Также украинцы обратили внимание, что модель разговаривает и ведет блог на русском языке. Неплях заявила, что у нее русскоязычная семья и она будет разговаривать на том языке, который для нее более удобный.