Мисс Вселенная. Фото: istock

https://racurs.ua/n164320-miss-vselennoy-stala-uchastnica-iz-indii-chto-o-ney-izvestno-foto.html

Ракурс

Мисс Вселенная-2021 была избрана в Израиле, на курорте Эйлат. Самой красивой женщиной планеты признали представительницу Индии, 21-летнюю Харнааз Сандху.

Второе место заняла участница из ЮАР, третье — девушка из Парагвая. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнования.

21-летняя девушка третья гражданка Индии, удостоенная этого титула за все время существования конкурса красоты.

Сандху работает администратором, в свободное время она подрабатывает моделью и актрисой. Кроме того, девушка занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин. Модель интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа.

Конкурс «Мисс Вселенная» состоялся в юбилейный 70-й раз, он впервые проводился на территории Израиля — на курорте Эйлат. За титул «Мисс Вселенной» боролись 80 девушек. Украину в Израиле представляла 27-летняя Анна Неплях.

Напомним, ранее мы сообщали, что мисс Вселенная 2021 была избрана в Голливуде. Победительницей международного конкурса красоты стала участница из Мексики — Андреа Меза.